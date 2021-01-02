مراجعة أماكن مواقف سيارات الأجرة لتوفير مواصلات للطلاب بالفيوم

مراجعة أماكن مواقف سيارات الأجرة لتوفير مواصلات للطلاب بالفيوم
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الفيوم– حسين فتحى:
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مسئولي المواقف بمراجعة مواقف سيارات الأجرة وخطوط السير، لتوفير وسائل مواصلات لنقل طلاب المدارس والجامعات من المراكز والقرى إلى مدينة الفيوم.
وشدد المحافظ خلال لقائه برؤساء القطاعات والمدن، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام، على ضرورة متابعة سيارات الأجرة على مدار الساعة، بالتنسيق بين مسئولي المواقف والمرور، للتأكد من التزام المواطنين والسائقين، بالإجراءات الاحترازية التى أقرتها الدولة، وارتداء الكمامات لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.
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