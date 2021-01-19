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مرشحة بايدن لـ"الاستخبارات القومية": يجب منع إيران من امتلاك سلاح نووي

10:01 م الثلاثاء 19 يناير 2021
مرشحة بايدن لـ"الاستخبارات القومية": يجب منع إيران من امتلاك سلاح نووي

أفريل هاينز

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قالت أفريل هاينز مرشحة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لشغل منصب مدير الاستخبارات القومية، إنه يجب عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.

وأضافت هاينز، خلال جلسة تثبيت تعيينها أمام مجلس الشيوخ وفق ما أوردته شبكة " سي إن إن" اليوم الثلاثاء، أن الرئيس بايدن أشار إلى أنه إذا عادت إيران للامتثال لنصوص الاتفاق النووي فإنه سيصدر تعليماته بأن نفعل الشيء نفسه بصراحة، أعتقد بأن الطريق لا يزال طويلا للوصول إلى ذلك.

وأكدت أن إدارة الرئيس بايدن ستنظر أيضًا في مسألة الصواريخ الباليستية، والأنشطة الأخرى المزعزعة للاستقرار التي تنخرط فيها طهران.

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أفريل هاينز جو بايدن سلاح نووي إيران

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