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"سانا": انفجار صهريج في الشركة السورية لنقل النفط الخام بحمص

08:57 م الثلاثاء 19 يناير 2021
"سانا": انفجار صهريج في الشركة السورية لنقل النفط الخام بحمص

انفجار صهريج

سوريا - (أ ش أ)

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بانفجار صهريج في الشركة السورية لنقل النفط الخام بجوار الشركة السورية لتوزيع الغاز بمحافظة حمص.
ونقلت "سانا" عن مصدر في الشركة السورية لنقل النفط الخام قوله إن الانفجار تسبب في حريق ضخم، مشيرًا إلى أن فرق الإطفاء تتعامل مع الحريق.

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