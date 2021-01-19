"سانا": انفجار صهريج في الشركة السورية لنقل النفط الخام بحمص
سوريا - (أ ش أ)
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بانفجار صهريج في الشركة السورية لنقل النفط الخام بجوار الشركة السورية لتوزيع الغاز بمحافظة حمص.
ونقلت "سانا" عن مصدر في الشركة السورية لنقل النفط الخام قوله إن الانفجار تسبب في حريق ضخم، مشيرًا إلى أن فرق الإطفاء تتعامل مع الحريق.
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