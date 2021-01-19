الصومال: تدمير قاعدة لمليشيات الشباب في غارة جوية غربي البلاد
مقديشيو - أ ش أ
شنت القوات الوطنية الصومالية بالتعاون مع القوات الأمريكية غارة جوية بمحافظة (بكول) جنوب غربي البلاد، أسفرت عن تدمير قاعدة لمليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية اليوم الثلاثاء "أن الغارة الجوية دمرت مجمعا لمليشيات الشباب، وأن التقدير الأولي للقيادة هو أنه لم يصب أو يقتل أي مدني نتيجة لهذه العملية".
وقال الجنرال داجفين أندرسون، قائد قوة المهام المشتركة "سنواصل دعم شركائنا وتعطيل جهود مليشيات الشباب الإرهابية ".
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