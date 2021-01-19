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العراق.. اعتداء داعشي على أبراج نقل طاقة بمحافظة بابل

12:37 م الثلاثاء 19 يناير 2021
العراق.. اعتداء داعشي على أبراج نقل طاقة بمحافظة بابل

تنظيم داعش

بغداد - أ ش أ
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، تعرض أبراج نقل طاقة شمالي بابل لاعتداء من قبل عناصر داعش، موضحة أن البعض فسر ذلك على أنه قصف طائرات حربية.
وذكرت الخلية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الثلاثاء- أن بعض أبراج نقل الطاقة الكهربائية بمنطقة البهبهاني شمالي محافظة بابل تعرض إلى اعتداء وتخريب من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية، فسرها البعض على أنها قصف طائرات حربية.
وأضافت: "أن هناك قوة أمنية تقوم بعملية تفتيش للبحث عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي.
وكانت الخلية قد نفت، في وقت سابق اليوم، تعرض القوات الأمنية شمالي محافظة بابل إلى اعتداءات ليلة أمس.

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