بريطانيا تعرب عن بالغ القلق إزاء قرار إسرائيل بناء 780 وحدة استيطانية

بريطانيا تعرب عن بالغ القلق إزاء قرار إسرائيل بناء 780 وحدة استيطانية
القاهرة - (أ ش أ):
أعربت بريطانيا عن بالغ القلق إزاء قرار حكومة إسرائيل بالموافقة على بناء 780 وحدة استيطانية جديدة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مناطق في عمق الضفة الغربية مما قد يؤدي إلى تهديد مفاوضات السلام في المستقبل .
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، فى بيان وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم، "إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتهدد بتقويض الجدوى للحل القائم على الدولتين"، وأضاف أن المملكة المتحدة تطالب بوقف بناء هذه المستوطنات في القدس الشرقية وأماكن أخرى في الضفة الغربية على الفور.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
156397
عدد المصابين
-
122993
عدد المتعافين
-
8583
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
94869153
عدد المصابين
-
67688983
عدد المتعافين
-
2028894
عدد الوفيات
إعلان