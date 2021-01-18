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بريطانيا تعرب عن بالغ القلق إزاء قرار إسرائيل بناء 780 وحدة استيطانية

06:39 م الإثنين 18 يناير 2021
بريطانيا تعرب عن بالغ القلق إزاء قرار إسرائيل بناء 780 وحدة استيطانية

وحدات استيطانية

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت بريطانيا عن بالغ القلق إزاء قرار حكومة إسرائيل بالموافقة على بناء 780 وحدة استيطانية جديدة في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مناطق في عمق الضفة الغربية مما قد يؤدي إلى تهديد مفاوضات السلام في المستقبل .

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، فى بيان وزعته سفارتها بالقاهرة اليوم، "إن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتهدد بتقويض الجدوى للحل القائم على الدولتين"، وأضاف أن المملكة المتحدة تطالب بوقف بناء هذه المستوطنات في القدس الشرقية وأماكن أخرى في الضفة الغربية على الفور.

هذا المحتوى من

وحدات استيطانية ا?سراي?يل مفاوضات السلام الضفة الغربية

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