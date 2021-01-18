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سوريا.. الأمطار تغرق مئات الخيام ومخاوف من عاصفة هوائية

12:39 م الإثنين 18 يناير 2021
سوريا.. الأمطار تغرق مئات الخيام ومخاوف من عاصفة هوائية

سوريا

دمشق - (د ب أ):

قال فريق "منسقو استجابة سورية" إن مخيمات بشمال غربي البلاد تعرضت لأضرار بالغة من جراء موجة الطقس السيء بالمنطقة.

وقال المنسقون في بيان لهم اليوم الاثنين، تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه :"بلغ عدد الخيام المتضررة بشكل كلي 278 خيمة، و 513 خيمة بشكل جزئي، وأضرار واسعة في الطرقات تجاوزت الـ8 كيلومترات ضمن المخيمات ومحيطها في حصيلة أولية لحصر الأضرار، بينما تستمر محاولات الوصول إلى المخيمات المتضررة التي يصعب الوصول إليها نتيجة سوء وانقطاع الطرقات المؤدية إليها".

وقال مدير منسقي استجابة سورية محمد حلاج، لـ(د.ب.أ)، إن حجم الأضرار أكبر من ذلك بكثير، إلا أن الفرق لم تستطع الوصول إلى جميع المخيمات بسبب الأحوال الجوية وتقطع الطرق.

إلى ذلك، قال مدير أحد المخيمات في ريف إدلب إن "أكثر من مئة خيمة تعرضت للانهيار ودخول المياه، في مخيم لا تزيد عدد خيامه عن 400 خيمة".

وأضاف مدير المخيم، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ(د.ب.أ)، أن الأمطار غمرت خيام عشرات العائلات مع جميع محتوياتها، وأمضى المئات منهم ليلتهم تحت الأشجار وفي الخيام المجاورة، وقضى أغلب السكان الليلة في وضع التحصينات خوفا من دخول مياه الأمطار إلى خيامهم.

وتتوقع الأرصاد الجوية السورية لليوم وغدا استمرار هطول الأمطار، مع هبوب رياح عاصفة اعتبارا من مساء اليوم، تبلغ ذروتها بعد ظهر غد الثلاثاء، على أن تعقبها كتلة هوائية باردة جدا تسجل درجات حرارة 4-6 تحت الصفر، وتساقط ثلوج في أغلب المناطق.

أمطار غرق الخيام عاصفة هوائية

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