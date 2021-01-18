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نشر الجيش في أربع مدن تونسية لحماية المنشآت السيادية

12:58 ص الإثنين 18 يناير 2021
نشر الجيش في أربع مدن تونسية لحماية المنشآت السيادية

الجيش التونسي

تونس - (د ب أ):

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية ليل الأحد نشر وحدات عسكرية في أربع مدن لحماية المنشآت السيادية في ظل الاحتجاجات الليلية وأعمال شغب تشهدها عدة مناطق في البلاد.

وقال المتحدث العميد محمد زكري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن وحدات عسكرية انتشرت في مدن سوسة والقصرين وبنزرت وسليانة لمعاضدة جهود الأمن.

الجيش التونسي وزارة الدفاع التونسية الاحتجاجات تونس

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