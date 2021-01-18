نشر الجيش في أربع مدن تونسية لحماية المنشآت السيادية
تونس - (د ب أ):
أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية ليل الأحد نشر وحدات عسكرية في أربع مدن لحماية المنشآت السيادية في ظل الاحتجاجات الليلية وأعمال شغب تشهدها عدة مناطق في البلاد.
وقال المتحدث العميد محمد زكري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن وحدات عسكرية انتشرت في مدن سوسة والقصرين وبنزرت وسليانة لمعاضدة جهود الأمن.
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