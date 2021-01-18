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مصر تدين مصادقة إسرائيل على إنشاء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية

12:38 ص الإثنين 18 يناير 2021
مصر تدين مصادقة إسرائيل على إنشاء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة - (أ ش أ):

دانت مصر مصادقة السلطات الإسرائيلية على مشروع إنشاء ٧٨٠ وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المُحتلة، باعتباره انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية.

وأكد السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان اليوم الأحد، مجددًا رفض مصر التام لاستمرار الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك بالقدس الشرقية، وأهمية الوقف الكامل لها.

كما أعرب المتحدث مجددًا عن قلق مصر مما تمثله هذه الأنشطة من تقويض لإمكانية تحقيق حل الدولتين، فضلًا عما تفرضه من تحديات أمام المساعي الحثيثة المبذولة حاليًا بهدف دفع عملية السلام واستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

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وزارة الخارجية المصرية إسرائيل وحدات استيطانية الضفة الغربية

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