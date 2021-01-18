أكثر الكلمات إنتشاراً

لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

تشرد عشرات الألاف من الأشخاص جراء العواصف المطيرة شمال سوريا

12:20 ص الإثنين 18 يناير 2021
تشرد عشرات الألاف من الأشخاص جراء العواصف المطيرة شمال سوريا

العواصف المطيرة شمال سوريا

دمشق - ( د ب أ ):

تشرد عشرات الألاف من المدنيين في مناطق شمال سوريا بعدما جرفت العواصف المطيرة خيامهم في شمال سوريا.

ووصف مدير أحد المخيمات في محافظة إدلب وضع المخيمات بأنه كارثي بسبب العاصفة المطيرة التي بدأت منذ يوم أمس السبت وجرفت عشرات الخيام في مخيمات أطمة وكفر عويد وباب الهوى وسرمده وبرشين ومخيمات اعزاز وعفرين في ريف إدلب .

وأكد المدير ،الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الأحد إن العاصفة المطيرة تسببت بتشريد أكثر من مئة ألف شخص على الأقل.

من جهة أخرى، ناشدت الرابطة السورية لحقوق اللاجئين الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية وكذلك جامعة الدول العربية ومن خلفها جميع الجهات العاملة في الشأن الإنساني التدخل العاجل والسريع لإنقاذ النازحين في مخيمات شمال غربي سوريا ومخيم الركبان ومخيمات لبنان في ظل المأساة التي يتعرض لها النازحون بعد تعرض معظم المخيمات لعاصفة مطيرة اجتاحت المنطقة وأدت لسيول وتلف عدد كبير من الخيام وانتشار الأمراض والأوبئة بفعل البرد وإنعدام مواد التدفئة وادنى مقومات الحياة.

وينتشر في مناطق شمال وغرب سوريا حوالي 1400 مخيم يعيش فيها حوالي مليون و300 نسمة اغلبهم نازحون من مناطق ادلب وحماة وريف حلب وباقي المناطق السورية حيث يتخذون من الحدود السورية التركية ملاذا لهم بعيداً عن مناطق الاشتباك والقصف .

العواصف المطيرة شمال سوريا محافظة إدلب

الخبر التالى:

مصر تدين مصادقة إسرائيل على إنشاء وحدات استيطانية جديدة بالضفة الغربية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 155507

    عدد المصابين

  • 122291

    عدد المتعافين

  • 8527

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94869153

    عدد المصابين

  • 67688983

    عدد المتعافين

  • 2028894

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ارتفاع الوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا