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فرنسا تسجل 16642 إصابة جديدة بكورونا و141 وفاة خلال 24 ساعة

10:45 م الأحد 17 يناير 2021
فرنسا تسجل 16642 إصابة جديدة بكورونا و141 وفاة خلال 24 ساعة

فرنسا

باريس - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 16642 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 141 وفاة خلال ال(24) ساعة الماضية.

ونقلت إذاعة (مونت كارلو) الدولية مساء اليوم الأحد عن بيان للسلطات الصحية الفرنسية أن إجمالي الوفيات منذ بداية انتشار الوباء في البلاد ارتفع إلى 70283 حالة.

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