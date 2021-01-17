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إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

03:57 م الأحد 17 يناير 2021
إندونيسيا: مصرع 15 شخصا وإجلاء نحو 40 ألفا في فيضانات "بورنيو"

فيضان ارشيفية

جاكرتا- أ ش أ:

لقي ما لا يقل عن 15 شخصا مصرعهم، فيما أجلت السلطات الإندونيسية 39 ألفا و549 آخرين بسبب الفيضانات التي اجتاحت أجزاء بمحافظة كاليمانتان الجنوبية على جزيرة بورنيو بالبلاد.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن متحدث باسم الوكالة الوطنية الإندونيسية للتخفيف من الكوارث، راديتيا جاتي، قوله "إن الفيضانات الناجمة من الأمطار الغزيرة تسببت في ارتفاع منسوب المياه إلى 3 أمتار".

وتسببت الأمطار الموسمية وموجات المد العالية خلال الأيام الأخيرة في عشرات الانزلاقات الأرضية والفيضانات واسعة النطاق في أجزاء كثيرة من أنحاء إندونيسيا.

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