الجيش اليمني يُسقط طائرة مسيرة في محافظة صعدة
صعدة- أ ش أ:
أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني، الأحد، طائرة مسيرة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة شمال غربي البلاد، أطلقتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وأوضح قائد "لواء حرب 1"، العميد محمد الغنيمي، لوكالة الأنباء اليمنية، أن وحدة الاستطلاع بقوات الجيش رصدت عملية اختراق لطائرة مسيرة حاملة لمتفجرات مفخخة كانت تحاول اختراق أجواء المنطقة الإدارية للجيش اليمني في مديرية الصفراء بصعدة، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط الطائرة وتدميرها.
وأكد الغنيمي أن محاولات الميليشيا الحوثية استهداف مناطق الجيش اليمني والمدنيين بالطائرة المسيرة والمقذوفات الثقيلة والمتوسطة تبوء بالفشل.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
155507
عدد المصابين
-
122291
عدد المتعافين
-
8527
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
94869153
عدد المصابين
-
67688983
عدد المتعافين
-
2028894
عدد الوفيات
إعلان