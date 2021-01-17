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الجيش اليمني يُسقط طائرة مسيرة في محافظة صعدة

03:07 م الأحد 17 يناير 2021
الجيش اليمني يُسقط طائرة مسيرة في محافظة صعدة

الجيش اليمني

صعدة- أ ش أ:

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني، الأحد، طائرة مسيرة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة شمال غربي البلاد، أطلقتها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وأوضح قائد "لواء حرب 1"، العميد محمد الغنيمي، لوكالة الأنباء اليمنية، أن وحدة الاستطلاع بقوات الجيش رصدت عملية اختراق لطائرة مسيرة حاملة لمتفجرات مفخخة كانت تحاول اختراق أجواء المنطقة الإدارية للجيش اليمني في مديرية الصفراء بصعدة، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية للجيش تمكنت من إسقاط الطائرة وتدميرها.

وأكد الغنيمي أن محاولات الميليشيا الحوثية استهداف مناطق الجيش اليمني والمدنيين بالطائرة المسيرة والمقذوفات الثقيلة والمتوسطة تبوء بالفشل.

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الجيش اليمني طائرة مسيرة محافظة صعدة

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