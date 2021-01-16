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اعتقال 5 أشخاص في مظاهرات ضخمة بوسط فيينا ضمت 10 آلاف مشارك

09:39 م السبت 16 يناير 2021
اعتقال 5 أشخاص في مظاهرات ضخمة بوسط فيينا ضمت 10 آلاف مشارك

الشرطة النمساوية

فيينا - (أ ش أ):

اعتقلت الشرطة النمساوية مساء اليوم 5 من مثيري الشغب خلال مظاهرات ضخمة في وسط فيينا شارك فيها 10 الاف شخص من رافضي قرارات الحكومة بشان قيود كورونا وتمديد الإغلاق العام.

وأكد المتحدث باسم الشرطة ماركوس ديتريش في تصريح اليوم السبت أن المظاهرات بدأت بشكل سلمي ثم اندلعت اضطرابات ووقعت مصادمات مع متظاهرين مشيرا الى ان المنظمين كانوا يخططون لمشاركة 50 الف شخص.

وأوضح المتحدث أن المشاركين يمثلون عناصر اليمين المتطرف الرافضين لتدابير كورونا، حيث تخلوا عن الكمامات ومسافات الأمان.

وكانت الشرطة النمساويه أعلنت حالة الاستنفار الأمني - أمس - تحسبا لهذه المظاهرات، حيث فاقت أعداد رجال الأمن اعداد المتظاهرين.

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