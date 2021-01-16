اعتقال 5 أشخاص في مظاهرات ضخمة بوسط فيينا ضمت 10 آلاف مشارك
فيينا - (أ ش أ):
اعتقلت الشرطة النمساوية مساء اليوم 5 من مثيري الشغب خلال مظاهرات ضخمة في وسط فيينا شارك فيها 10 الاف شخص من رافضي قرارات الحكومة بشان قيود كورونا وتمديد الإغلاق العام.
وأكد المتحدث باسم الشرطة ماركوس ديتريش في تصريح اليوم السبت أن المظاهرات بدأت بشكل سلمي ثم اندلعت اضطرابات ووقعت مصادمات مع متظاهرين مشيرا الى ان المنظمين كانوا يخططون لمشاركة 50 الف شخص.
وأوضح المتحدث أن المشاركين يمثلون عناصر اليمين المتطرف الرافضين لتدابير كورونا، حيث تخلوا عن الكمامات ومسافات الأمان.
وكانت الشرطة النمساويه أعلنت حالة الاستنفار الأمني - أمس - تحسبا لهذه المظاهرات، حيث فاقت أعداد رجال الأمن اعداد المتظاهرين.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
154620
عدد المصابين
-
121792
عدد المتعافين
-
8473
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
94052636
عدد المصابين
-
67196627
عدد المتعافين
-
2012662
عدد الوفيات
إعلان