الأولى أوروبيًا.. صربيا تتلقى مليون جرعة من اللقاح الصيني ضد كورونا
لندن- أ ش أ:
وصلت شحنة من مليون جرعة من اللقاح الصيني "سينوفارم" المُضاد لفيروس كورونا المستجد إلى صربيا، السبت، لتكون أول دولة أوروبية تتلقى اللقاح الصيني لاستخدامه في عمليات التطعيم العامة.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني، أن الرئيس الصربي أليكساندر فوتشيتش كان يرافقه السفير الصيني لدى صربيا أثناء استقبال الشحنة في مطار بلجراد.
وقال فوتشيتش في تصريح للصحفيين: "أود أن أشكر الرئيس (الصيني) شي جينبينج والقيادة الصينية على إرسال مليون جرعة من اللقاح إلينا".
ويتجاوز إجمالي عدد المصابين كوفيد 19في صربيا 370 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات جراء الفيروس إلى 3708 وفاة.
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