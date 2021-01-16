أكثر الكلمات إنتشاراً

صفوت الشريف حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

أذربيجان تعلن موعد بدء تطعيم مواطنيها ضد كورونا

01:54 م السبت 16 يناير 2021
أذربيجان تعلن موعد بدء تطعيم مواطنيها ضد كورونا

أذربيجان

باكو- أ ش أ:

أفادت وزارة الصحة الأذربيجانية بأنها ستبدأ بتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، باستخدام دفعة من 4 ملايين جرعة من لقاحات شركة "سينوفاك بيوتيك" الصينية.

وقال مساعد الرئاسة الأذربيجاني، شهمار موفسوموف - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - "إنه سيتم تطعيم العاملين في المجال الطبي أولا، ومن ثم الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، اعتبارا من الأول من فبراير".

وأشار إلى إن جرعات اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا، ستنقل أولا إلى تركيا، حيث سيتم فحصها وتعبئتها، قبل وصولها على دفعات إلى أذربيجان، إذ من المتوقع أن تصل مليوني جرعة لقاح أخرى من مختلف المنتجين إلى أذربيجان، عبر برنامج "كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية، وهو المخطط العالمي الرئيسي لتطعيم الناس في البلدان الفقيرة والمتوسطة الدخل حول العالم، ضد فيروس كورونا.

وسجلت أذربيجان، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين شخص، حتى اليوم السبت، 226 ألفا و549 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، في حين بلغ إجمالي الوفيات بسبب هذا الفيروس في البلاد، 2983 وفاة.

من جانبها، أكدت حكومة باكو أنها ستمدد معظم قيود وإجراءات الإغلاق التي فرضتها لاحتواء فيروس كورونا حتى أبريل، لافتة إلى أنها ستسمح للمقاهي والمطاعم بفتح أبوابها للزبائن، اعتبارا من الأول من فبراير.

هذا المحتوى من

أذربيجان تطعيم ضد كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

وصول مليون جرعة من اللقاح الصيني المضاد لكورونا إلى صربيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 154620

    عدد المصابين

  • 121792

    عدد المتعافين

  • 8473

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94052636

    عدد المصابين

  • 67196627

    عدد المتعافين

  • 2012662

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:روسيا تعرض توفير لقاح "سبوتنيك V" للمصريين.. والصحة تكشف موقفها

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا