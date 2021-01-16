أكثر الكلمات إنتشاراً

صفوت الشريف حنفي جبالي سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى تشاد

11:55 ص السبت 16 يناير 2021
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى تشاد

قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو

الخرطوم- أ ش أ:

توجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، السبت، إلى تشاد؛ في زيارة تستغرق يوما واحدا، يرافقه خلالها وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول ركن جمال عبدالمجيد.

وذكر مجلس السيادة السوداني - في بيان صحفي - أن زيارة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة والوفد المرافق له إلى تشاد تأتي لبحث مسار العلاقات الثنائية، إلى جانب مناقشة القضايا والموضوعات المشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودفع مجالات التعاون المشترك لآفاق أرحب بما يخدم مصالح شعبي البلدين.

وكان في وداع دقلو بمطار الخرطوم، الفريق الركن محمد الغالي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة، والسفير التشادي بالخرطوم عبد الكريم كبيرو، وعدد من المسئولين بالدولة.

هذا المحتوى من

محمد حمدان دقلو جلس السيادة الانتقالي بالسودان شاد

الخبر التالى:

بدء التلقيح في الهند وتاخر في تسليم اللقاحات في أوروبا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 154620

    عدد المصابين

  • 121792

    عدد المتعافين

  • 8473

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 94052636

    عدد المصابين

  • 67196627

    عدد المتعافين

  • 2012662

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصدر أمني ينفي استشهاد مجند في انفجار حزام ناسف بشمال سيناء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا