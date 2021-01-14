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الرئيس الزامبي يشيد بدور السيسي في خدمة القضايا الأفريقية

04:10 م الخميس 14 يناير 2021
الرئيس الزامبي يشيد بدور السيسي في خدمة القضايا الأفريقية

الرئيس الزامبي إدجار شاجوا لونجو

القاهرة - أ ش أ

أشاد الرئيس الزامبي "إدجار لونجو" بالدور المهم الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، على صعيد خدمة القضايا الأفريقية، كما نوه باهتمام الرئيس السيسي بتطوير العلاقات مع زامبيا في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس زامبيا بمقر قصر الرئاسة في لوساكا، السفير أحمد مصطفى سفير جمهورية مصر لدى زامبيا، وذلك بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله.

وذكرت وزارة الخارجية - في بيان اليوم الخميس - أن الرئيس الزامبي أعرب عن تقديره للعلاقات الوثيقة التي تربط البلديّن الشقيقيّن وما شهدته الفترة الماضية من تطور في تلك العلاقات.

كما طلب الرئيس الزامبي من السفير المصري إبلاغ تحياته وتقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجه الرئيس "لونجو" الشكر للسفير مصطفى على ما بذله من جهد خلال السنوات الماضية؛ لتنشيط العلاقات على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية.

من جانبه، أكد السفير المصري أهمية تطوير علاقات مصر بمختلف الدول الأفريقية في جميع المجالات، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية وهو ما يعد مكوناً رئيسياً لبرنامج عمل كافة السفارات المصرية في الدول الأفريقية.

وقال إن اللقاء تطرق لسُبل دفع العلاقات الثنائية بين الدولتيّن سواء على صعيد التنسيق السياسي أو تشجيع الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية إلى زامبيا.

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