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عضو بالسيادة السوداني: ما يحدث شرق البلاد انتشار طبيعي للجيش

03:33 م الخميس 14 يناير 2021
عضو بالسيادة السوداني: ما يحدث شرق البلاد انتشار طبيعي للجيش

محمد حسن التعايشى

الخرطوم - أ ش أ

أكد محمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أن ما يحدث في شرق السودان هو انتشار طبيعي للقوات المسلحة داخل أراضي الدولة.

وقال عضو مجلس السيادة السوداني -خلال لقائه اليوم الخميس مع المبعوث الفرنسي الخاص جان ميشال- إن السودان ملتزم بعلاقاته الاستراتيجية وحسن الجوار والحفاظ على أمن الإقليم.

وأطلع التعايشي، المبعوث الفرنسي على سير تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان والجهد المبذول من الأطراف الموقعة على الاتفاق لبناء الآليات الخاصة بتنفيذ اتفاقية السلام.

وتطرق اللقاء إلى ترتيبات فرنسا لعقد المؤتمر الدولي الثاني لدعم السودان الذي سيعقد في شهر مايو المقبل، خاصة وأن زيارة المبعوث الفرنسي تأتي بغرض التشاور مع المسؤولين السودانيين للترتيب لهذا المؤتمر.

كما تناول اللقاء أهمية المجتمع المدني خلال الفترة الانتقالية وما بعدها بجانب تأكيد فرنسا اهتمامها بدعم منظمات المجتمع المدني ودعم الحوار بين السودانيين بما يمكَّنهم من الوصول إلى ديمقراطية مستدامة بنهاية الفترة الانتقالية.

بدوره، أكد المبعوث الفرنسي اهتمام بلاده بقضايا الانتقال الديمقراطي في السودان لاسيما تحقيق السلام الشامل وحرصها على إنجاح ودعم الفترة الانتقالية في السودان.

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