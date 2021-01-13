آلاف الجنود ينتشرون لحماية الكونجرس تزامنًا مع التصويت على عزل ترامب
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نيويورك - (بي بي سي)
الكونجرس الأمريكي في سابقة تاريخية يعيش في ظل إجراءات أمنية مشددة، إذ انتشر آلاف الجنود لحماية مبنى الكونجرس، واستعدادًا لتأمين مراسم تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن.
وسيتم نشر ما لا يقل عن 10 آلاف جندي من الحرس الوطني في واشنطن بحلول نهاية الأسبوع، واحتمال نشر أكثر من 5 آلاف للمساعدة في تأمين منطقة الكونجرس المعروفة بالـكابيتول.
وفي ظل هذه الأجواء تجري الآن عملية التصويت قرار اتهام دونالد ترامب في مجلس النواب الذي سيمهد تصويته الليلة على البدء بمحاكمة ترامب داخل مجلس الشيوخ.
من المتوقع أن يصوت الكونطرس لصالح قرار الاتهام، لكن من غير المحتمل رغم تأييد مجموعة من أعضاء الحزب الجمهوري أن يبدأ مجلس الشيوخ في المستقبل القريب محاكمة الرئيس المنتهية ولايته. لكن من الواضح أن الحزب الجمهوري يمر بأزمة لا تختلف كثيرًا عن أزمة ترامب.
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