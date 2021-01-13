"تمهيدًا لعزله".. النواب الأمريكي يبدأ التصويت على قرار يتهم ترامب بالتحريض على التمرد

وكالات

بدأ مجلس النواب الأمريكي، في التصويت على مشروع قرار يتهم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بالتحريض على التمرد ما يتيح بدء محاكمته برلمانيًا وعزله، وذلك بعدما أنهى مداولات استمرت لساعات بشأن محاكمة الرئيس برلمانيًا وعزله.

‏بدوره أكد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، مساء الأربعاء، أنه سيستمع إلى الحجج القانونية ضد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب حين تقديمها لمجلس الشيوخ، حسبما ذكرت "العربية".

وأشار ماكونيل، إلى أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيصوت على قرار عزل ترامب من منصبه أم لا.

وأقر مجلس النواب الأمريكي، في وقت سابق من اليوم، المرحلة الثانية من القواعد الإجرائية المنظمة للتصويت على مشروع قرار يتهم الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بالتحريض على العنف في أعمال الشغب التي وقعت في ٦ يناير الجاري بمبنى الكابيتول.

ورأى المجلس في قراره، أن ترامب خان منصبه ويضر بالدستور ومسار الديمقراطية في الولايات المتحدة، مضيفًا أنه سيحاكم لأنه أخل بواجبات منصبه.

ووافق مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، بأغلبية ساحقة على توجيه اتهام لترامب، قبل أسبوع من مغادرته منصبه، بالتحريض على العنف وحث أتباعه على اقتحام مقر الكونجرس في السادس من يناير الجاري.

ويمهد تبني قرار ضد ترامب، الذي مر دون عرقلة، إلى البدء في إجراءات عزله أمام مجلس الشيوخ ذو الأغلبية الجمهورية.