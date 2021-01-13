المسماري: تركيا تسيطر على قاعدة الواطية وتستمر في الحشد

وكالات

قال ‏الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن فرقاطة تركية رست في ميناء الخمس ليوم واحد.

وتابع المسماري في تصريحات نقلتها فضائية "العربية" السعودية مساء الأربعاء، ‏أن تركيا تواصل عملية الحشد ولديها جسر جوي مع الوطية ومصراتة، مضيفًا أن ‏قاعدة الوطية الليبية أصبحت تحت سيطرة تركيا بالكامل.

‏وأعلن المسماري، عن بدء تبادل المحتجزين مع طرابلس تنفيذا لتوصيات لجنة (5+5) العسكرية، كما أعلن ‏عن إعادة فتح الخطوط الجوية شرقًا وغربًا وجنوبًا.