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المسماري: تركيا تسيطر على قاعدة الواطية وتستمر في الحشد

09:42 م الأربعاء 13 يناير 2021
المسماري: تركيا تسيطر على قاعدة الواطية وتستمر في الحشد

اللواء أحمد المسماري

وكالات

قال ‏الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن فرقاطة تركية رست في ميناء الخمس ليوم واحد.

وتابع المسماري في تصريحات نقلتها فضائية "العربية" السعودية مساء الأربعاء، ‏أن تركيا تواصل عملية الحشد ولديها جسر جوي مع الوطية ومصراتة، مضيفًا أن ‏قاعدة الوطية الليبية أصبحت تحت سيطرة تركيا بالكامل.

‏وأعلن المسماري، عن بدء تبادل المحتجزين مع طرابلس تنفيذا لتوصيات لجنة (5+5) العسكرية، كما أعلن ‏عن إعادة فتح الخطوط الجوية شرقًا وغربًا وجنوبًا.

أحمد المسماري الجيش الليبي تركيا

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