المسماري: تركيا تسيطر على قاعدة الواطية وتستمر في الحشد
وكالات
قال الناطق باسم الجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن فرقاطة تركية رست في ميناء الخمس ليوم واحد.
وتابع المسماري في تصريحات نقلتها فضائية "العربية" السعودية مساء الأربعاء، أن تركيا تواصل عملية الحشد ولديها جسر جوي مع الوطية ومصراتة، مضيفًا أن قاعدة الوطية الليبية أصبحت تحت سيطرة تركيا بالكامل.
وأعلن المسماري، عن بدء تبادل المحتجزين مع طرابلس تنفيذا لتوصيات لجنة (5+5) العسكرية، كما أعلن عن إعادة فتح الخطوط الجوية شرقًا وغربًا وجنوبًا.
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