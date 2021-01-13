سويسرا تقرر استمرار الإغلاق حتى نهاية فبراير وتتخذ إجراءات جديدة
سويسرا - (أ ش أ)
قررت الحكومة السويسرية فى بيان للحكومة الفيدرالية، اليوم الأربعاء، تمديد الإغلاق للمتاجر غير الضرورية باستثناء تلك التى تبيع المنتجات الغذائية، والمحلات والمرافق الرياضية والمطاعم والمقاهى بداية من 18 يناير الجارى وحتى نهاية فبراير المقبل، تخوفًا من زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خاصة أن السلالات الجديدة منه سريعة الانتشار.
وأشارت الحكومة السويسرية فى بيانها إلى أن التجمعات ستخضع لقيود حيث يمنع أكثر من خمسة أشخاص من التجمع بما فى ذلك الأطفال، إضافة إلى ارتداء الكمامات بما في ذلك أماكن العمل.
وأكدت الحكومة السويسرية أنها لن تقوم باغلاق المدارس وأن الأمر سيكون رهنًا بتطور الوضع الوبائي.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
151723
عدد المصابين
-
119635
عدد المتعافين
-
8304
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
91341142
عدد المصابين
-
65358376
عدد المتعافين
-
1953587
عدد الوفيات
إعلان