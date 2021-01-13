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سويسرا تقرر استمرار الإغلاق حتى نهاية فبراير وتتخذ إجراءات جديدة

06:38 م الأربعاء 13 يناير 2021
سويسرا تقرر استمرار الإغلاق حتى نهاية فبراير وتتخذ إجراءات جديدة

فيروس كورونا

سويسرا - (أ ش أ)

قررت الحكومة السويسرية فى بيان للحكومة الفيدرالية، اليوم الأربعاء، تمديد الإغلاق للمتاجر غير الضرورية باستثناء تلك التى تبيع المنتجات الغذائية، والمحلات والمرافق الرياضية والمطاعم والمقاهى بداية من 18 يناير الجارى وحتى نهاية فبراير المقبل، تخوفًا من زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خاصة أن السلالات الجديدة منه سريعة الانتشار.

وأشارت الحكومة السويسرية فى بيانها إلى أن التجمعات ستخضع لقيود حيث يمنع أكثر من خمسة أشخاص من التجمع بما فى ذلك الأطفال، إضافة إلى ارتداء الكمامات بما في ذلك أماكن العمل.

وأكدت الحكومة السويسرية أنها لن تقوم باغلاق المدارس وأن الأمر سيكون رهنًا بتطور الوضع الوبائي.

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فيروس كورونا الحكومة السويسرية اغلاق المدارس

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