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اليابان تعلن توسيع نطاق حالة الطوارئ وسط تزايد إصابات كورونا

02:00 م الأربعاء 13 يناير 2021
اليابان تعلن توسيع نطاق حالة الطوارئ وسط تزايد إصابات كورونا

فيروس كورونا في اليابان

طوكيو - أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعتزم توسيع نطاق حالة الطوارئ التي أعلنتها بالعاصمة طوكيو الأسبوع الماضي لتشمل سبع محافظات أخرى.

وجاءت الخطوة بعد أن طالب حكام أوساكا وكيوتو ومناطق متضررة بشدة من الفيروس، الحكومة اليابانية بإعلان حالة الطوارئ مما يعطي السلطات المحلية الأساس القانوني لفرض قيود على تنقلات السكان وأعمالهم.

من جانبه قال الوزير الياباني المسئول عن جهود مكافحة فيروس كورونا ياسوتوشي نيشيمورا - حسبما نقلت وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/ اليوم - "إذا تعاوننا مع بعضنا البعض، فسنتمكن بالتأكيد من تحويل عدد الأشخاص المصابين إلى اتجاه تنازلي".

وبحسب وسائل الإعلام اليابانية الرسمية سجلت البلاد نحو 298 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا و 4192 وفاة حتى الآن.

وكانت وزارة الصحة اليابانية قد أعلنت يوم الأحد الماضي أن سلالة جديدة تماما لفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19 تم اكتشافها في البلاد.

وذكرت الوزارة إن السلالة المتحورة الجديدة، التي تتشابه جزئيًا مع السلالات المكتشفة في بريطانيا وجنوب إفريقيا، تم اكتشافها لدى أربعة مصابين وافدين من البرازيل .. وقال المعهد الوطني للأمراض المعدية في اليابان إنه لا يوجد دليل في الوقت الحالي على أن السلالة الجديدة شديدة العدوى، لكنه أوضح أنه يدرس ما إذا كانت تلك السلالة من الممكن أن تسبب أعراضًا مرضية شديدة وما إذا كانت مقاومة للقاحات.

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