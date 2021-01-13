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هيئة الأركان المشتركة: بايدن سيكون القائد الأعلى للقوات المسلحة اعتبارًا من 20 يناير

12:05 ص الأربعاء 13 يناير 2021
هيئة الأركان المشتركة: بايدن سيكون القائد الأعلى للقوات المسلحة اعتبارًا من 20 يناير

جو بايدن

وكالات

أدانت هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، مساء الثلاثاء، اقتحام مبنى الكابيتول الذي وقع الأسبوع الماضي، وطالبوا أعضاء الخدمة المنوط بهم حماية المبنى، بضرورة الدعم والدفاع عن الدستوري ونبذ التطرف والتعصب، حسبما ذكرت "سي إن إن" الإخبارية.

وفي بيان لهيئة الأركان المشتركة الأمريكية، أكدوا أن الرئيس المنتخب جو بايدن سيكون القائد الأعلى للقوات المسلحة اعتبارًا من 20 يناير بمقتضى الدستور الأمريكي.

ورفضت هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، أي أعمال لتعطيل العملية الدستورية في البلاد، مؤكدة أنها مخالفة للتقاليد والقيم الأمريكية، وللقسم الذي قسمه أفراد وزارة الدفاع.

جو بايدن هيئة الأركان المشتركة الأمريكية وزارة الدفاع

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