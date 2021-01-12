"أمطار مكة".. استمرار موجة البرد في السعودية (فيديو)

وكالات

شهدت المملكة العربية السعودية موجات من الأمطار في اليومين الماضيين في بعض المناطق ومناطق أخرى شهدت تساقط الثلوج، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الرسمية في إمارة مكة، مقاطع فيديو لأمطار مكة.

#فيديو 🎥

أمطار محافظة #الليث

اليوم الأحد 26 جمادى الأول 1442هـ

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تصوير: علي العيافي pic.twitter.com/zG6qqlTnF5 — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 10, 2021

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الأمطار تسببت أمس في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من الأحياء السكنية لمدة 10 ساعات في البعض منها.

وتسببت تجمعات المياه، في إغلاق طرق وشوارع بالراشدية والشرائع، كما احتُجز عدد من السيارات في طريقي الصهوة ومخطط الفيصل، وباشرت فرق الدفاع المدني المواقع المتضررة وأخرجت المحتجزين وسحبت المركبات بعيدًا.

هلّت على البيتِ العتيق فأمطرت

سحّـا على ذاك الحطيمِ الطاهرِ

يا مَن بحضرتـهِ هنيئـا ما تـرىٰ

كم في المكـانِ من السناء الباهرِ

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أمس أمطار غزيرة على مكة المكرّمة pic.twitter.com/Oib9kt8dyW — حامد العلي (@Hamed_Alali) January 12, 2021

ونشرت إمارة مكة المكرمة، عبر حسابها بموقع تويتر، مقطع فيديو، خلال سقوط أمطار في العاصمة المقدسة أمس الاثنين.

بدوره أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، تنبيه بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.