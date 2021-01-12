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"أمطار مكة".. استمرار موجة البرد في السعودية (فيديو)

09:20 م الثلاثاء 12 يناير 2021
"أمطار مكة".. استمرار موجة البرد في السعودية (فيديو)

أمطار مكة

وكالات

شهدت المملكة العربية السعودية موجات من الأمطار في اليومين الماضيين في بعض المناطق ومناطق أخرى شهدت تساقط الثلوج، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الرسمية في إمارة مكة، مقاطع فيديو لأمطار مكة.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الأمطار تسببت أمس في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من الأحياء السكنية لمدة 10 ساعات في البعض منها.

وتسببت تجمعات المياه، في إغلاق طرق وشوارع بالراشدية والشرائع، كما احتُجز عدد من السيارات في طريقي الصهوة ومخطط الفيصل، وباشرت فرق الدفاع المدني المواقع المتضررة وأخرجت المحتجزين وسحبت المركبات بعيدًا.

ونشرت إمارة مكة المكرمة، عبر حسابها بموقع تويتر، مقطع فيديو، خلال سقوط أمطار في العاصمة المقدسة أمس الاثنين.

بدوره أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، تنبيه بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

أمطار مكة موجة البرد السعودية

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