"أمطار مكة".. استمرار موجة البرد في السعودية (فيديو)
وكالات
شهدت المملكة العربية السعودية موجات من الأمطار في اليومين الماضيين في بعض المناطق ومناطق أخرى شهدت تساقط الثلوج، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات الرسمية في إمارة مكة، مقاطع فيديو لأمطار مكة.
#فيديو 🎥— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 10, 2021
أمطار محافظة #الليث
اليوم الأحد 26 جمادى الأول 1442هـ
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تصوير: علي العيافي pic.twitter.com/zG6qqlTnF5
وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن الأمطار تسببت أمس في انقطاع التيار الكهربائي عن العديد من الأحياء السكنية لمدة 10 ساعات في البعض منها.
وتسببت تجمعات المياه، في إغلاق طرق وشوارع بالراشدية والشرائع، كما احتُجز عدد من السيارات في طريقي الصهوة ومخطط الفيصل، وباشرت فرق الدفاع المدني المواقع المتضررة وأخرجت المحتجزين وسحبت المركبات بعيدًا.
هلّت على البيتِ العتيق فأمطرت— حامد العلي (@Hamed_Alali) January 12, 2021
سحّـا على ذاك الحطيمِ الطاهرِ
يا مَن بحضرتـهِ هنيئـا ما تـرىٰ
كم في المكـانِ من السناء الباهرِ
—-
أمس أمطار غزيرة على مكة المكرّمة pic.twitter.com/Oib9kt8dyW
ونشرت إمارة مكة المكرمة، عبر حسابها بموقع تويتر، مقطع فيديو، خلال سقوط أمطار في العاصمة المقدسة أمس الاثنين.
بدوره أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، تنبيه بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.
#الأرصاد:— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) January 11, 2021
هطول أمطار رعدية
• بداية الحالة : ( الاثنين ) 20:50
• نهاية الحالة : ( الثلاثاء )01:00#جدة pic.twitter.com/zQinalHU76
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