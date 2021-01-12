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تركيا توقف 6 أشخاص نقلوا مشاريع صناعات دفاعية تركية لشركات أجنبية

06:34 م الثلاثاء 12 يناير 2021
تركيا توقف 6 أشخاص نقلوا مشاريع صناعات دفاعية تركية لشركات أجنبية

الشرطة التركية

تركيا - (أ ش أ)

أعلنت السلطات التركية توقيف 6 أشخاص بينهم موظف سابق في مؤسسة الصناعات الدفاعية، جراء نقلهم مشاريع المؤسسة إلى مسؤولي شركات أجنبية.

وذكرت النيابة العامة التركية، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الموقوفين تقاضوا أموالا مقابل تسريب مشاريع الصناعات الدفاعية لشركات أجنبية، موضحة أن عناصر الاستخبارات بالتعاون مع مديرية أمن أنقرة أجروا عملية مداهمة ضد الأشخاص الستة وألقوا القبض عليهم.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية جرت بعد تحر دام لمدة شهر، مبينا أن أحد الموقوفين كان يشغل منصب مدير أحد المشاريع في الصناعات الدفاعية التركية.

وأوضح البيان أن قوات الأمن التركية، خلال عملية المداهمة، عثرت في منازل وأماكن عمل الموقوفين على مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية إلى جانب مواد رقمية.

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تركيا صناعات دفاعية تركية شركات أجنبية النيابة العامة التركية

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