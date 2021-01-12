أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري أنصار ترامب المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

دبلوماسي روسي: نأمل أن تشتري باكستان شحنة من لقاح "سبوتنيك V"

01:52 م الثلاثاء 12 يناير 2021
دبلوماسي روسي: نأمل أن تشتري باكستان شحنة من لقاح "سبوتنيك V"

لقاح سبوتنيك v

موسكو - أ ش أ

قال مدير القسم الآسيوي الثاني بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف إن بلاده على اتصال دائم مع باكستان بشأن مسألة الإمدادات المحتملة للقاح الروسي ضد فيروس "كورونا" المستجد "سبوتنيك ــ V"، معربا عن الأمل بأن تشتري إسلام أباد دفعة من هذا اللقاح الروسي.

وقال كابولوف - لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء - "نحن على اتصال دائم بالشركاء الباكستانيين، الذين يبدون اهتماماً بلقاح "سبوتنيك ــ V" الروسي، وكذلك بلقاحات أخرى من الشركات المصنعة الأجنبية".. مضيفا :" نأمل بأن تتخذ إسلام أباد خياراً في نهاية المطاف، بما في ذلك لصالح شراء دفعة من اللقاح الروسي".

وكان المساعد الخاص لرئيس الوزراء لشؤون الصحة في باكستان، فيصل سلطان، قد صرح في وقت سابق بأن بلاده تجري محادثات مع روسيا والصين بشأن شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، كما أكد وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، في سبتمبر 2020 أن وزارة الصحة الباكستانية تدرس اقتراحاً لاستيراد اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19" وقد تنظر في خيار إجراء تجربة سريرية في مرحلة متأخرة من اللقاح.

هذا المحتوى من

سبوتنيك V باكستان وزارة الخارجية الروسية

الخبر التالى:

المرصد السوري: غارات جوية تستهدف مواقع إيرانية في دير الزور

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 150753

    عدد المصابين

  • 119212

    عدد المتعافين

  • 8249

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 90748286

    عدد المصابين

  • 64892318

    عدد المتعافين

  • 1944386

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"التعليم" تصدر توجيهات جديدة بشأن حضور المعلمين إلى المدارس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا