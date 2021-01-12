مصر تدين مصادقة إسرائيل على إنشاء 800 وحدة استيطانية بالضفة
القاهرة - أ ش أ
أدانت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية باعتباره انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية.
وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ - في بيان صحفي - عن قلقه البالغ مما يتمخض عن مثل تلك الخطوات المتواترة من تقويض لفرص حل الدولتين، في وقت تضطلع فيه مختلف الأطراف الدولية بجهود دؤوبة لإحياء المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلًا عما يترتب عن تلك الممارسات من تداعيات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها.
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