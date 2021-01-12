إصابة رئيس البرتغال بكورونا قبل وقت قصير من الانتخابات
مدريد - (د ب أ):
ثبتت إصابة الرئيس البرتغالي، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، بفيروس كورونا، وذلك قبل أقل من أسبوعين من انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وكان من المقرر أن يقوم السياسي البارز، 72 عاما، المنتمي للحزب الديمقراطي الاجتماعي المحافظ، بترشيح نفسه في الانتخابات المقبلة. وذكرت وكالة أنباء "لوسا" البرتغالية، اليوم الثلاثاء ، أن الرئيس لا يعاني من أية أعراض، ولكن الإصابة تعمل على تعطيل الحملة الانتخابية.
ومن المرجح إعادة انتخاب الرئيس في الانتخابات المقررة في 24 يناير.
وأشارت وكالة الانباء البرتغالية إلى أن هناك ثلاثة من إجمالي سبعة مرشحين يتنافسون على أعلى منصب في البلاد، أوقفوا حملتهم الانتخابية لأسباب تتعلق بالسلامة.
وكان الرئيس البرتغالي بدأ عزلا ذاتيا الأسبوع الماضي بعد مخالطته أحد أعضاء مكتبه والذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا بعد ذلك.
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