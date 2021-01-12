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تقرير: مقتل 6 أشخاص في هجوم إثيوبي على الفشقة السودانية

10:29 ص الثلاثاء 12 يناير 2021
تقرير: مقتل 6 أشخاص في هجوم إثيوبي على الفشقة السودانية

الجيش السوداني

الخرطوم- (د ب أ):

شنّت قوات إثيوبية مسلحة، أمس الاثنين، هجوما على منطقة "اللية" بمحلية القرّيشة داخل الحدود السودانية، بعمق خمسة كيلومترات في أراضي الفشقة، ما أدى لمقتل خمسة نساء وطفل وفقدان امرأتين، حسبما أفاد تقرير لموقع "سودان تريبيون".

ونقل"سودان تريبيون" عن مصادر وصفها بالمُطلعة، إن الهجوم وقع أثناء عمليات حصاد الذرة بالشريط الحدودي، ما أدى إلى تدخل الجيش السوداني وتمشيط المنطقة وملاحقة القوات الإثيوبية.

وذكرت أن القوة الإثيوبية نصبت كمينا كان يستهدف الجيش السوداني، بتمركز قناصة ببنادق آلية أعلى أشجار كثيفة، لكن الكمين راح ضحيته مدنيون.

ووقع الهجوم بعد يوم من مناوشات دارت ليل الأحد بمنطقة ود كولي الحدودية، حيث تمكنت القوات السودانية من صد هجوم إثيوبي.

وأعاد الجيش السوداني منذنوفمبر الماضي انتشاره في منطقتي الفشقة الصغرى والكبرى، وقال لاحقا إنه استرد هذه الأراضي من مزارعين إثيوبيين كانوا يفلحونها تحت حماية مليشيات إثيوبية منذ عام 1995.

قوات إثيوبية مسلحة هجوم إثيوبي السودان

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