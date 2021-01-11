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اليونان تمدد الخدمة العسكرية الإلزامية وسط استمرار التوترات مع تركيا

04:48 م الإثنين 11 يناير 2021
اليونان تمدد الخدمة العسكرية الإلزامية وسط استمرار التوترات مع تركيا

الجيش اليوناني

أثينا - (د ب أ):

نقلت صحيفة "تا نيا" اليونانية، اليوم الاثنين، عن مصادر بوزارة الدفاع أنه من المقرر تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية بالبلاد من تسعة أشهر إلى 12 شهرا اعتبارا من مايو القادم.

وسيرفع هذا الإجراء عدد الجنود في الخدمة الإلزامية من مئة ألف إلى 133 ألفا.

تجدر الإشارة إلى أنه يتعين على الذكور فوق 18 عاما تأدية خدمة إلزامية بالقوات المسلحة اليونانية، بينما هذه الخدمة اختيارية للإناث.

ويأتي هذا التغيير وسط استمرار الخلافات مع تركيا حول حقوق التنقيب عن الغاز في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد أعلن بالفعل عن التمديد في سبتمبر، إلا أنه لم يوضح متى سيدخل حيز التنفيذ.

ووفقا لتقارير إخبارية، فإن معظم الوحدات العسكرية اليونانية تعاني من نقص في الأفراد. كما أن عدد السكان اليونانيين يتراجع، ما يؤدي أيضا إلى تراجع أعداد العسكريين.

وتخطط اليونان أيضا لشراء 18 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز رافال، والتي من المقرر أن يوافق عليها البرلمان هذا الأسبوع ، بالإضافة إلى فرقاطات جديدة، وغير ذلك من المعدات العسكرية.

ووفقا لأحدث الأرقام، فإن اليونان تنفق 2.58% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، وهي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة بين الدول أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو).

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