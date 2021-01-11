شكرى يستقبل وزراء خارجية الأردن وفرنسا وألمانيا قبيل الاجتماع الرباعي
القاهرة - أ ش أ
استقبل وزير الخارجية سامح شكرى، بعد ظهر اليوم الإثنين، بقصر التحرير، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن أيمن الصفدى ووزيري خارجية فرنسا جون إيف لودريان وألمانيا هايكو ماس، وذلك قبيل بدء اجتماع الرباعية، الذى يهدف إلى تحريك جهود السلام فى المنطقة.
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ- في بيان، اليوم- إن الاجتماع ياتى "استمرارًا لموقف مصر الراسخ من دعم القضية الفلسطينية، وسعيًا نحو إعادة استئناف المسار التفاوضي".
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