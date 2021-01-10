وزيرا خارجية السعودية وإيطاليا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي
السعودية - (أ ش أ)
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في محافظة العُلا اليوم الأحد، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، سبل تعزيز التعاون الثنائي، بالإضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية
كما جرى، خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" استعراض النتائج والحلول التي قدمتها رئاسة المملكة لمجموعة دول العشرين للعام 2020، والتنسيق مع الدول الأعضاء لاستكمالها وتعزيزها خلال رئاسة إيطاليا المقبلة للمجموعة في العام الحالي 2021.
ثم وقع الوزيران مشروع مذكرة تفاهم في شأن الحوار الاستراتيجي بين وزارتي الخارجية في البلدين، وذلك بهدف تعزيز الشراكة المتينة بين البلدين الصديقين.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:السودان: 12 ألف جندي قوام قوة حماية المدنيين في دارفور
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
148799
عدد المصابين
-
118294
عدد المتعافين
-
8142
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
88450548
عدد المصابين
-
63573419
عدد المتعافين
-
1905097
عدد الوفيات
إعلان