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الإمارات: ربع مليون شخص حصلوا على جرعتي لقاح كورونا

05:55 م الأحد 10 يناير 2021
الإمارات: ربع مليون شخص حصلوا على جرعتي لقاح كورونا

لقاحات كورونا

أبوظبي - (د ب ا)
أعلنت وزارة الصحة بالإمارات، تقديمها ما يزيد على مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد -19) للمواطنين والمقيمين.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد، إنه تم تقديم مليون و86الف و568 جرعة لقاح كما بلغ عدد الأشخاص الذين أتموا جرعتي اللقاح أكثر من ربع مليون شخص.
وأوضحت الوزارة أنها تستهدف تقديم اللقاح إلى جميع سكان الدولة، سعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.
كما أعلنت الوزارة عن الانتهاء من تقديم اللقاح إلى خط الدفاع الأول والذين كانت لهم الأولوية منذ تسجيل اللقاح في بداية أكتوبر الماضي ، ليبدأ تقديم اللقاح لمختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأطلقت الوزارة حملة وطنية لتلقي لقاح كوفيد –19، الذي تم توفيره في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والمجالس في مختلف إمارات الدولة لضمان تسهيل إجراءات إعطاء اللقاح لأكبر شريحة من المجتمع، مؤكدة أن الحصول على اللقاح اختياري وبالمجان لجميع المواطنين والمقيمين.

لقاح كورونا وزارة الصحة بالإمارات أبوظبي الإمارات فيروس كورونا

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