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أرمينيا: من غير المخطط توقيع اتفاقيات بشأن قره باغ في لقاء موسكو

02:51 م الأحد 10 يناير 2021
أرمينيا: من غير المخطط توقيع اتفاقيات بشأن قره باغ في لقاء موسكو

أرمينيا

موسكو- أ ش أ:

أعلنت السكرتيرة الصحفية لرئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ماني جيفورجيان، أنه لا توجد خطط لتوقيع أي وثائق بخصوص قره باغ أو المسائل الحدودية خلال لقاء موسكو غدا الاثنين مع الرئيسين الروسي والأذربيجاني فلاديمير بوتين وحيدر علييف.

وكتبت جيفورجيان - على وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، الأحد: "من غير المقرر توقيع أي وثائق تخص تسوية النزاع في قره باغ أو المسائل الحدودية خلال لقاء الغد في موسكو".

وأضافت: "يمكن توقيع بيان مشترك عقب اللقاء في موسكو في حال تم التوصل إلى اتفاقيات حول مسائل أجندة المباحثات، وهي تتعلق ببحث الشؤون الاقتصادية وتبادل الأسرى ومسألة المفقودين".

هذا المحتوى من

Asha
أرمينيا قره باغ روسيا فلاديمير بوتين حيدر علييف

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