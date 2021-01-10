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استمرار إغلاق مطار مدريد بعد اجتياح عاصفة "فيلومينا" للمدينة

02:17 م الأحد 10 يناير 2021
استمرار إغلاق مطار مدريد بعد اجتياح عاصفة "فيلومينا" للمدينة

مطار مدريد الدولي

مدريد- (د ب أ):

استمر إغلاق مطار مدريد الدولي، بعد أن غطت الثلوج المتساقطة بكثافة العاصمة الإسبانية وجزء كبير من باقي أنحاء البلاد.

وكتبت شركة أينا إس.إيه، التي تدير المطار والخاضعة لإدارة الحكومة، عبر تويتر، أن أكبر محور في إسبانيا أغلق يوم السبت وسوف يبقي عملياته متوقفة "على الأقل حتى بعد ظهر الأحد"، حيث قد يعاد فتحه تدريجيا.

كما أدى تساقط الثلوج إلى تعليق خدمات القطارات فائقة السرعة وغيرها من القطارات من وإلى مدريد، وهو توقف سوف يستمر حتى الظهر.

وتحركت العاصفة فيلومينا شمالا من خليج قادش، مما تسبب في أكبر تساقط للثلوج منذ عقود في مدريد. في حين ظهر بعض المتزلجين ارتجالا في شوارع المدينة، وتم تعليق خدمات الحافلات ونُشرت وحدة عسكرية خاصة لمساعدة السائقين المحاصرين في المقام الأول.

وأنقذت القوات المسلحة نحو 1500 مركبة تقطعت بها السبل في الجليد، وفقا لخدمات الطوارئ المحلية.

كما عملت القوات على إخلاء مدارج المطار ومداخل المستشفيات وسوق بيع المواد الغذائية الطازجة بالجملة في المدينة، وهو الأكبر في إسبانيا.

قال وزير الداخلية فرناندو جراندي مارلاسكا في مؤتمر صحفي مساء السبت إن الحكومة الوطنية سوف تقيم جميع "الآليات الضرورية" لضمان تسليم وتخزين جرعات لقاح فيروس كورونا التي من المقرر أن تتلقاها البلاد يوم الاثنين.

مطار مدريد الدولي عاصفة فيلومينا الثلوج

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