إيطاليا تقترح إجراء مسحات كورونا بمطارات الاتحاد الأوروبي

روما - (د ب أ)

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا، اليوم الأربعاء، إنه يجب إجراء مسحات فحص لجميع المسافرين الذين يدخلون ويخرجون من المطارات الرئيسية في أوروبا، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وذكر سبيرانزا، خلال حديثه أمام مجلس الشيوخ الإيطالي، إن إيطاليا ستقدم الاقتراح رسميا في اجتماع بعد غد الجمعة لوزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن الوضع الراهن، الذي فرضت بموجبه بعض دول الاتحاد الأوروبي فقط فحصًا إلزاميًا للمسافرين القادمين من بعض دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، يسبب خلافات دبلوماسية.

فإيطاليا، على سبيل المثال، تتطلب مسحات للأشخاص القادمين من كرواتيا واليونان ومالطا وإسبانيا. وبحسب سبيرانزا، اعتبرت هذه الدول ذلك بمثابة بادرة عدائية.

وقال "لإزالة عنصر العداء هذا على وجه التحديد، كما يتم تفسيره أحيانًا، أعتقد أن أذكى شيء يمكن فعله هو اتباع آلية المعاملة بالمثل".

وأضاف سبيرانزا: "إن إجراء الاختبارات في جميع المطارات الرئيسية في قارتنا يبدو فكرة جيدة بالنسبة لنا"، مشيرا إلى أن هذا قد يساعد في منع الإجراءات الأكثر صرامة مثل إغلاق الحدود.

وارتفع عدد الإصابات اليومية بكورونا اليوم الأربعاء في إيطاليا إلى 1326 إصابة بعد يومين ظل فيهما دون عتبة الألف إصابة. وسجلت إيطاليا إجمالي 271515 حالة إصابة و 35497 حالة وفاة مرتبطة بكورونا.