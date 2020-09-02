أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

نقل الرئيس المالي المخلوع للمستشفى

06:47 م الأربعاء 02 سبتمبر 2020
نقل الرئيس المالي المخلوع للمستشفى

إبراهيم بوبكر كيتا

باماكو - (د ب أ)

ذكرت مصادر طبية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء، أن الرئيس المالي المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا، دخل المستشفى بعد أسابيع من احتجازه خلال انقلاب عسكري.

وقال مسؤول بالمستشفى لـ (د.ب.أ) طلب عدم الكشف عن هويته، إن الرجل 75 عامًا، دخل إلى عيادة باستور الخاصة في باماكو، مساء أمس الثلاثاء.

وقال أحد الموظفين إن الرئيس المخلوع ظهرت عليه "أعراض تشبه السكتة الدماغية". ولم تتمكن (د.ب.أ) من التحقق من هذه المعلومات بصورة مستقلة.

وأطلق المجلس العسكري الجديد في مالي سراح كيتا المسن من الاحتجاز، بعد أن نفذ انقلابًا في 18 أغسطس.

وفشلت المحادثات اللاحقة بين المجلس العسكري والوسطاء الإقليميين من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التي تدين الانقلاب، حتى الآن.

إبراهيم بوبكر كيتا باماكو الرئيس المالي المخلوع مالي

الخبر التالى:

اتهام 11 شخصا في قضية اغتصاب جماعي أثارت صدمة في إسرائيل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 99115

    عدد المصابين

  • 73828

    عدد المتعافين

  • 5440

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25849949

    عدد المصابين

  • 18077176

    عدد المتعافين

  • 859136

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد تحليل بيانات 6 ملايين حالة.. الصحة العالمية تكشف مفاجأة عن كورونا

    • خدمة الاشعارات

    هل تريد تلقي اشعارات من موقع مصراوي لمتابعه كل ماهو جديد

    موافق لاحقا