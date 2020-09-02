نقل الرئيس المالي المخلوع للمستشفى

باماكو - (د ب أ)

ذكرت مصادر طبية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الأربعاء، أن الرئيس المالي المخلوع إبراهيم بوبكر كيتا، دخل المستشفى بعد أسابيع من احتجازه خلال انقلاب عسكري.

وقال مسؤول بالمستشفى لـ (د.ب.أ) طلب عدم الكشف عن هويته، إن الرجل 75 عامًا، دخل إلى عيادة باستور الخاصة في باماكو، مساء أمس الثلاثاء.

وقال أحد الموظفين إن الرئيس المخلوع ظهرت عليه "أعراض تشبه السكتة الدماغية". ولم تتمكن (د.ب.أ) من التحقق من هذه المعلومات بصورة مستقلة.

وأطلق المجلس العسكري الجديد في مالي سراح كيتا المسن من الاحتجاز، بعد أن نفذ انقلابًا في 18 أغسطس.

وفشلت المحادثات اللاحقة بين المجلس العسكري والوسطاء الإقليميين من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التي تدين الانقلاب، حتى الآن.