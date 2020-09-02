وزير خارجية بيلاروسيا: نجحنا في منع تكرار السيناريو الأوكراني

موسكو- أ ش أ:

أعلن وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي أن بلاده تمكنت من منع تكرار السيناريو الأوكراني، ومنعت اندلاع ثورة ملونة منظمة من الخارج.

وقال ماكي، خلال اجتماع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف اليوم الأربعاء، وفقًا لقناة " روسيا اليوم" الإخبارية: "اليوم علينا أن نرد على التحديات الداخلية والخارجية، فالتحديات الخارجية تحدد إلى حد كبير التحديات الداخلية".

وأضاف: "أننا صمدنا أمام الهجوم الأول ولم نسمح بتنفيذ السيناريو الأوكراني في بيلاروسيا، وهو سيناريو الثورة الملونة المنظمة من الخارج".

وقدم ماكي الشكر إلى نظيره الروسي على موقف روسيا الثابت والواضح بشأن الوضع في بيلاروسيا، معربا عن امتنانه لموسكو لرد فعلها الدائم على الأحداث البيلاروسية.

ولفت إلى أن بيلاروسيا مهتمة بتبادل وجهات النظر مع الجانب الروسي حول كافة قضايا الساعة، قائلا:" نحن نهدف إلى حوار مفتوح ونهتم بتبادل وجهات النظر حول جميع قضايا الساعة في الأجندة الثنائية والدولية".