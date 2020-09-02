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ولي العهد السعودي يبحث مع كوشنر آفاق عملية السلام بالمنطقة

08:17 ص الأربعاء 02 سبتمبر 2020
ولي العهد السعودي يبحث مع كوشنر آفاق عملية السلام بالمنطقة

ولي العهد السعودي يبحث مع كوشنر عملية السلام

التقى ولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان، أمس الثلاثاء، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة بين البلدين الصديقين، وأهمية تعزيزها في المجالات كافة، لا سيّما بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يضمن تعزيز الأمن والسلم الدوليين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما تم بحث آفاق عملية السلام في المنطقة، وضرورة استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتحقيق السلام العادل والدائم.

وحضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

كان كوشنر وصل أمس الثلاثاء إلى السعودية بعد زيارة سريعة للبحرين في إطار جولة خليجية، وذلك بعد اتفاق التطبيع الذي أبرمته الإمارات مع إسرائيل في 13 أغسطس الماضي.

ويقول كوشنر إنه يأمل أن توطّد مزيد من الدول علاقاتها بإسرائيل. فيما تؤكد السعودية إن تطبيع العلاقات مع إسرائيل مرهون بإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

ولي العهد السعودي جاريد كوشنر عملية السلام محمد بن سلمان

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