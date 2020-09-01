اعتقال شخص بحوزته قنبلة قرب مكتب الرئيس الأوكراني

كييف - (د ب أ)

اعتقلت الشرطة الوطنية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، رجلاً بحوزته قنبلة بالقرب من مكتب الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي في العاصمة كييف.

ونشر موقع الشرطة الوطنية الأوكرانية الإلكتروني بيانًا جاء فيه: "في الحي الحكومي بالعاصمة، اعتقل ضباط إنفاذ القانون رجلاً بحوزته قنبلة يدوية، بجانب مكتب الرئيس الأوكراني" وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف البيان: "لتوضيح الملابسات نقل رجال الشرطة المواطن إلى قسم شرطة بيتشيرسك، وتم ضبط جسم مشابه لقنبلة يدوية سيتم إرساله لإجراء بحث متخصص".

وأكدت الشرطة أن خبراء المتفجرات صادروا المادة الخطرة وسيتم فحصها وتم نقل الرجل وهو من مواليد عام 1966 إلى قسم شرطة بيتشيرسك لمعرفة التفاصيل.

واعتُقل الرجل أثناء قيام الشرطة بدورية في شارع بانكوفايا.

وبعد تفتيشه تم العثور على جسم مشبوه، ثم وصل إلى مكان الحادث فريق تحقيق من الشرطة وخبراء المتفجرات إضافة إلى كلاب التفتيش.