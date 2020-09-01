الدنمارك تستدعي السفير الروسي بعد انتهاك مقاتلة "سو-27" أجواءها

الدنمارك - (أ ش أ)

استدعت وزارة الخارجية الدنماركية، اليوم الثلاثاء، السفير الروسي لدى كوبنهاجن، على خلفية "خرق مقاتلة "سو-27" روسية مجال الدنمارك الجوي".

وأوضح الوزارة - في بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - أن "وزير الخارجية يبي كوفود استدعى في وقت سابق من اليوم سفير روسيا ردا على انتهاك المجال الجوي للدنمارك في بورنهولم بتاريخ 28 أغسطس 2020".

ووصف كوفود الحادث بـ"غير المقبول على الإطلاق"، محملا المقاتلة الروسية المسؤولية عن انتهاك أجواء المملكة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت يوم الاثنين أن مقاتلة "سو-27" اعترضت أربع طائرات حربية كانت تتجه نحو أجواء روسيا فوق بحر البلطيق، تبين أنها ثلاث طائرات استطلاع تابعة للولايات المتحدة والدنمارك والسويد، ورابعة ألمانية.