أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

النمسا: توقعات بالتوصل إلى لقاح ضد كورونا يناير المقبل

02:57 م الثلاثاء 01 سبتمبر 2020
النمسا: توقعات بالتوصل إلى لقاح ضد كورونا يناير المقبل

لقاحا ضد كورونا

فيينا- (أ ش أ):

أكد ردولف أنشوبير وزير الصحة النمساوي، أن بلاده بدأت اليوم المرحلة الرابعة من مكافحة وباء كورونا عن طريق تطبيق نظام اشارات المرور اللونية التي تحدد حجم مخاطر العدوى في كل منطقة، وذلك بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقال انشوبير - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء - إن المرحلة الرابعة ستكون صعبة ولكنها سوف تحقق نتائج ايجابية للغاية في مطلع العام المقبل، حيث سيكون الوضع في البلاد مختلفًا تمامًا.. مضيفا أن بلاده نجحت في اجتياز الوباء "بشكل جيد نسبيًا" حتى الآن، بفضل التماسك وعودة التضامن والتعاون الواسع بين كل الجهات المعنية.

وتوقع الوزير بدء عملية التطعيم ضد وباء كورونا فى يناير أو فبراير المقبلين بشرط وفاء شركات الدواء المنتجة بوعودها واعتماد موافقات السوق في الوقت المناسب، مشددا على أن بدء التطعيم في يناير المقبل سيكون "الوقت الأمثل" خاصةً ان هذا التوقيت سيشهد (مزيج كورونا والإنفلونزا) متوقعا تطعيم جميع السكان بحلول صيف 2021 .

وأعرب الوزير عن ارتياحه لكون أرقام الاصابات الجديدة آخذة في الانخفاض، كما انخفضت الوفيات بشكل ملحوظ.

هذا المحتوى من

لقاح ضد كورونا فيينا ردولف أنشوبير

الخبر التالى:

لافروف: تسوية الأوضاع في بيلاروسيا لا تتطلب أى وساطة خارجية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98939

    عدد المصابين

  • 72929

    عدد المتعافين

  • 5421

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25592654

    عدد المصابين

  • 17896638

    عدد المتعافين

  • 853451

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل: النائب العام يحيل أحمد بسام زكي للجنايات