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متظاهرون يقتحمون وزارتي الأشغال والمهجرين في لبنان

07:35 م الأحد 09 أغسطس 2020
متظاهرون يقتحمون وزارتي الأشغال والمهجرين في لبنان

المظاهرات الاحتجاجية في لبنان

بيروت - (د ب أ)

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، مساء اليوم الأحد، أن متظاهرين اقتحموا مبنيي وزارتي الأشغال والمهجرين.

كما أفادت الوكالة بأن المواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية في محيط مجلس النواب، أسفرت عن إصابات عدة، فيما تحتدم المواجهات.

وتشهد العاصمة اللبنانية مظاهرات احتجاجًا على انفجار مرفأ بيروت وما يصفه المتظاهرون بـ "فساد السلطة".

كان الانفجار قد خلف 158قتيلاً ونحو 6000 مصاب ودمارًا هائلاً في المرفأ وأضرارًا بعدد كبير من المباني مما أدى إلى تشريد قرابة 300 ألف شخص.

بيروت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية لبنان اقتحام انفجار مرفأ بيروت

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