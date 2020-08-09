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انتشال جثث 4 طلاب أجانب في روسيا.. غرق أحدهم وحاول الباقون إنقاذه

01:30 م الأحد 09 أغسطس 2020
انتشال جثث 4 طلاب أجانب في روسيا.. غرق أحدهم وحاول الباقون إنقاذه

أرشيفية

موسكو - (د ب أ):

أعلنت سلطات مقاطعة فولجوجراد الروسية مقتل أربعة طلاب من الهند غرقا في نهر فولجا.

ونقل موقع "روسيا اليوم" اليوم الأحد، عن متحدثة باسم فرع لجنة التحقيق الروسية في المقاطعة إن طلابا من أحد معاهد مدينة فولجوجراد، وسط البلاد، وبينهم أربعة طلاب هنود، ذهبوا للاستراحة على شاطئ النهر بالقرب من المدينة، حيث بدأ أحد الطلاب الهنود بالغرق فهرع أصدقاؤه الثلاث لنجدته.

وتابعت: "ولكن اتضح أنه لم يكن أحد منهم يحسن السباحة، فلم يستطيعوا النجاة، وعثر رجال الطوارئ على جثثهم غداة الحادث".

موسكو روسيا مدينة فولجوجراد

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