أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

بعد فراق ١٥ عامًا.. الإمارات تجمع شمل عائلة يهودية من اليمن وبريطانيا (فيديو)

10:19 م السبت 08 أغسطس 2020
بعد فراق ١٥ عامًا.. الإمارات تجمع شمل عائلة يهودية من اليمن وبريطانيا (فيديو)

أبوظبي - (د ب أ)

جمعت الإمارات، أفراد عائلة يهودية من اليمن وبريطانيا بعد فراق دام 15 عامًا.

وسهلت جهات حكومية بالإمارات سفر رجل وزوجته من اليمن إلى الإمارات، ثم تولت قدوم بقية أفراد الأسرة (الإبنة والإبن وزوجته والأحفاد) من لندن إلى الإمارات.

وقال أفراد الأسرة في تصريحات، لوكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم السبت، إن جمع شملهم و لقاءهم معا بعد فراق دام نحو 15 عاما كان أشبه بالمعجزة والحلم المستحيل، متوجهين بالشكر إلى الإمارات على جهودها لترتيب هذا اللقاء "الذي يؤكد نهج الدولة الإنساني و قيمها السامية في التسامح والتعايش والتي تعد نموذجا يحتذى للعالم أجمع".

وقال الأب عقب لقائه أبناءه: "أشعر اليوم بأنني وُلدت من جديد، وأنا اليوم سعيد للغاية بلقائي مع كافة أفراد أسرتي، أبنائي وأحفادي كما أشعر بسعادة غامرة وراحة بتواجدي في دولة الإمارات وطن التعايش والتسامح والخير".

الإمارات اليمن بريطانيا عائلة يهودية

الخبر التالى:

فؤاد السنيورة يؤكد على الأهمية التي توليها مصر بقيادة السيسي للبنان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95147

    عدد المصابين

  • 50553

    عدد المتعافين

  • 4971

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 19408265

    عدد المصابين

  • 12457560

    عدد المتعافين

  • 720465

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مباريات دوري أبطال أوروبا (تغطية مباشرة)