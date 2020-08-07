الرئيس الجزائري يقرر توفير كل الإمكانيات لمساعدة المتضررين من زلزال ولاية ميلة

الجزائر- (أ ش أ):

قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، توفير كل الإمكانيات والوسائل لمساعدة المتضررين من الهزتين الأرضيتين اللتين ضربتا ولاية ميلة شمال شرق البلاد.

وقال عبد العزيز جراد رئيس الوزراء الجزائري - في تصريحات للتلفزيون الحكومي اليوم - إن "الرئيس تبون أصدر تعليمات بالاتصال المباشر والتنسيق مع وزير الداخلية والسلطات المحلية لتوفير كل الإمكانيات والوسائل لمساعدة المتضررين من الزلزال".

وأكد أن الدولة لن تدخر أي جهد من أجل توفير كافة الاحتياجات الضرورية لمساعدة المواطنين.. مضيفا "سنظل نتابع تطورات الوضع وتداعيات الهزة الارضية كل دقيقة"، مشيرا إلى أن الرئيس تبون أمر كلا من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو بالانتقال إلى ولاية ميلة لمتابعة الوضع عن كثب.

وأوضح جراد أنه سيتم الإسراع في ترميم المساكن المتضررة وتعويض أصحابها، مؤكدا أن سد "بني هارون" لم يتضرر بفعل الهزتين الأرضيتين ولم يتم تسجيل أي خلل تقني به.

يذكر أن ولاية ميلة تعرضت اليوم لهزتين أرضيتين بلغت قوة الأولى 4.9 درجة بمقياس ريختر وبلغت قوة الثانية 4.5 درجة.