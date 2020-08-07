أكثر الكلمات إنتشاراً

انفجار لبنان نتيجة الثانوية العامة أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ الطقس فيروس كورونا

أبو الغيط يتوجه إلى بيروت في زيارة تضامنية غدا السبت

10:24 ص الجمعة 07 أغسطس 2020
أبو الغيط يتوجه إلى بيروت في زيارة تضامنية غدا السبت

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

القاهرة- (أ ش أ):

يتوجه السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى بيروت غدا السبت في زيارة تضامنية مع لبنان في أعقاب كارثة الانفجار بمرفأ بيروت والذي أدى إلى سقوط الألاف بين قتلي وجرحي وتشريد آلاف الأسر إثر تحطم منازلها.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن الهدف من الزيارة هو إبداء التضامن وحشد الدعم العربي والعالمي لمساعدة لبنان في مواجهة تبعات الكارثة الأخيرة والتي يمكن أن تكون ممتدة لفترة زمنية، خاصة في ضوء الصعوبات المالية والاقتصادية الضخمة التي يواجهها لبنان حاليا والتي فاقمت منها تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار المصدر إلى أن "أبو الغيط" كان قد أطلق في وقت سابق مناشدة للدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية، العربية والعالمية، للإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للبنان.. داعيا إلى تحرك دولي فوري لمساعدة لبنان على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها.

ولفت إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية قام كذلك بتوجيه القطاعين الاجتماعي والاقتصادي للتصدي لهذه المهمة بالتنسيق مع كافة المنظمات والاتحادات العربية، وأيضا الدولية ذات الصلة.

هذا المحتوى من

انفجار لبنان احمد ابو الغيط جامعة الدول العربية انفجار بيروت

الخبر التالى:

جونز هوبيكنز: أكثر من 19 مليون إصابة بكورونا على مستوى العالم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 95006

    عدد المصابين

  • 48898

    عدد المتعافين

  • 4951

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 18923922

    عدد المصابين

  • 11806659

    عدد المتعافين

  • 710916

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حدث ليلاً| مصر ترد على تركيا وترامب يقضي على "تيك توك"