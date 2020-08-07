أبو الغيط يتوجه إلى بيروت في زيارة تضامنية غدا السبت

القاهرة- (أ ش أ):

يتوجه السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى بيروت غدا السبت في زيارة تضامنية مع لبنان في أعقاب كارثة الانفجار بمرفأ بيروت والذي أدى إلى سقوط الألاف بين قتلي وجرحي وتشريد آلاف الأسر إثر تحطم منازلها.

وأوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن الهدف من الزيارة هو إبداء التضامن وحشد الدعم العربي والعالمي لمساعدة لبنان في مواجهة تبعات الكارثة الأخيرة والتي يمكن أن تكون ممتدة لفترة زمنية، خاصة في ضوء الصعوبات المالية والاقتصادية الضخمة التي يواجهها لبنان حاليا والتي فاقمت منها تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشار المصدر إلى أن "أبو الغيط" كان قد أطلق في وقت سابق مناشدة للدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية، العربية والعالمية، للإسراع في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للبنان.. داعيا إلى تحرك دولي فوري لمساعدة لبنان على مواجهة الكارثة المروعة التي يمر بها.

ولفت إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية قام كذلك بتوجيه القطاعين الاجتماعي والاقتصادي للتصدي لهذه المهمة بالتنسيق مع كافة المنظمات والاتحادات العربية، وأيضا الدولية ذات الصلة.