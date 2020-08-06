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موسكو تتوسع في تجارب لقاح ضد كورونا قد يبدأ إنتاجه قريبا

08:54 م الخميس 06 أغسطس 2020
موسكو تتوسع في تجارب لقاح ضد كورونا قد يبدأ إنتاجه قريبا

لقاح ضد كورونا

موسكو - (د ب أ):

مع اعتزام روسيا تسجيل ما تصفه بأنه أول لقاح في العالم ضد مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا، أتيحت الفرصة للعاملين بالأطقم الطبية وموظفي مجلس البلدية في العاصمة موسكو، لتلقي تطعيم ضد الفيروس، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقالت الوكالة إنه وفقا لأحد الأطباء الذين تلقوا العرض، يستعد مستشفى واحد على الأقل لإعداد قائمة بالعاملين الذين يريدون أن يتلقوا اللقاح الذي طوره معهد جاماليا في موسكو.

وقال مسؤول بمجلس بلدية المدينة إنه جرى إرسال دعوات مماثلة إلى موظفين هناك، تطلب متطوعين لتلقي التطعيم.

وتؤكد الدعوة التي اطلعت عليها بلومبرج أن اللقاح آمن وأنه خضع لتجارب طبية. ورفض المكتب الصحفي لمجلس بلدية موسكو التعليق على النبأ.

وكانت نائبة رئيس الوزراء تاتيانا جوليكوفا أبلغت الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع عقد يوم 29 يوليو أن لقاح جاماليا، الذي يتم تطويره بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر في روسيا، من المتوقع أن يحصل على ترخيص مشروط هذا الشهر، حيث يتطلب إجراء تجارب على 1600 شخص آخرين، ومن المحتمل أن يبدأ إنتاجه في سبتمبر.

لقاح ضد كورونا كوفيد-19 فيروس كورونا موسكو

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